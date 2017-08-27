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​خالد العناني: مستعدون لترميم الآثار العراقية المتضررة

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مصراوي Masrawy

​خالد العناني: مستعدون لترميم الآثار العراقية المتضررة

09:04 م الأحد 27 أغسطس 2017

​خالد العناني: مستعدون لترميم الآثار العراقية المتضررة

الدكتور خالد العناني

القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن الوزارة تنظر لجميع آثار العالم عامة وآثار الدول الشقيقة خاصة بعين الإهتمام، مشيرا الى أنه تم اليوم تسليم مجموعة من العملات والسندات الأثرية إلى سفارتي العراق والصين.

وأوضح العناني -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، على هامش مراسم التسليم بالمتحف المصري بميدان التحرير-، أنه بحث مع السفير العراقي في سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والاستفادة من الخبرات المصرية في الحفاظ على آثار العراق واستعادة وترميم ما تضرر من الآثار العراقية نتيجة الإرهاب وإعداد برامج تدريبية للكوادر العراقية.

من جانبه، أشاد السفير العراقي بكفاءة الخبرات المصرية في الحفاظ على الآثار العراقية، معربًا عن امتنانه للدور الثقافي الذي تلعبه مصر في المنطقة في جميع المجالات.

وأكد أن مصر بحكم رصيدها الأثري الضخم من أكثر الدول إدراكا لحجم كارثة تدمير الآثار العراقية ونهبها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن امتنانه وتقديره لو التحقت مصر بركاب الدول والمنظمات التي أبدت استعدادها للشروع في إعادة تأهيل المواقع الأثرية العراقية المتضررة.

وأشار إلى أهمية العمل على تجهيز اتفاقية لتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين لتوقيعها أثناء انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة والتي سوف تقام في بغداد خلال الفترة القادمة وتنعقد لأول مرة منذ عام 2002.

هذا المحتوى من

Asha

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