أزهري: لا يجوز النقل عن عالم دين إذا وصل لـ80 عامًا (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الشيخ محمد الدومي، إمام مسجد مصطفى محمود، إنه لا يجوز النقل عن عالم دين إذا وصل عمره إلى 80 عامًا، وذلك وفق قواعد علمية متعارف عليها، مضيفًا: «هناك حالة واحدة يسمح للعالم بالفتوي، وهي شهادة علماء الأمة برجاحة عقله».

وأضاف الدومي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن العمليات الانتحارية تعني قتل النفس وحكمها في الإسلام «حرام»، وأي إنسان ينتحر يدخل نار جهنم مباشرة، موضحًا أن الرسول محمد (ص)، وعد أن الإنسان المنتحر سيعذب بنفس الوسيلة التي قتل نفسه بها.

شاهد أيضا

وأكد الدومي أن العملية الانتحارية لا تجوز سواء قتل النفس أو المدنيين العشوائيين، معقبًا: «الذي يقتل الناس في عمليات دهس عشوائية قاتل ومنتحر وسيعاقب على الجريمتين».