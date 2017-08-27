السجيني يطالب المصريين بحسن اختيار ممثليهم في انتخابات المحليات

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن صدور قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثالث، سيكون له دور كبير في توليد مجالس محلية شعبية، قادرة على متابعة ومراقبة الوحدات المحلية والسلطات التنفيذية بالإدارات المحلية، بشرط حسن اختيار المصريين لممثليهم، خاصة أنه منظومة إدارية متكاملة.

ووجه النائب خلال تصريحات صحفيه للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، التحية لرجال الرقابة الإدارية علي أدائهم خلال الفترة الأخيرة في كشف عدد من قضايا الفساد.

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كما أبدى السجيني استياءه من تورط نائبة محافظ الإسكندرية، في قضية رشوة، وإلقاء القبض عليها من قبل رجال الرقابة الإدارية، معربًا عن أسفه لتورط مسؤول بهذا المستوى الرفيع في ارتكاب مخالفات وتجاوزات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.