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نقابة الصحفيين تقترح على البرلمان ألا يقل النقابيين بالصحف​ عن 95%

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مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين تقترح على البرلمان ألا يقل النقابيين بالصحف​ عن 95%

09:00 م الأحد 27 أغسطس 2017

نقابة الصحفيين تقترح على البرلمان ألا يقل النقابيين بالصحف​ عن 95%

نقابة الصحفيين

القاهرة- أ ش أ:أرسلت نقابة الصحفيبن، النص التشريعي المقترح المقدم من أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.وجاء في خطاب النقابة، الذي حمل رقم صادر ١٢٢٢ بتاريخ ٢٦ أغسطس الجاري، أن "المقترح بتضمن نص تشريعي مقدم من عبدالمجيد يضاف إلى شروط إصدار الصحف بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لتنظيم سوق العمل، ويشترط المقترح ألا يقل عدد النقابيين في الصحيفة القائمة أو طالبة الترخيص عن ٩٥٪ من طاقة العمل ليصبح الحد الأقصى للمتدربين ٥٪".وأكد الخطاب المرسل للبرلمان موافقة مجلس النقابة على المقترح مرفقة بالخطاب نص المقترح.ويلزم المقترح الصحف طالبة الترخيص والقائمة بألا تقل نسبة النقابيين من طاقة العمل الفعلية بالجريدة عن ٩٥٪ من طاقة العمل ، لخلق فرص عمل لأعضاء النقابة والقضاء على ظاهرة استبعاد وفصل النقابيين واستبدالهم بمتدربين بلا أجر ولا حماية.ويجيز المقترح فرض عقوبات مالية علي ملاك الصحف المخالفة وتغريمها مبالغ تتراوح من مائة ألف جنيها وحتى مليون جنيها، لصالح صندوق يتم انشاءه بالنقابة لصالح المتعطلين.ويجيز المقترح مجازاة رؤساء التحرير المخالفين تأديبيا بالنقابة لإضرارهم بزملاءهم النقابيين.وفي حال ممارسة المالك ضغوطا على رئيس التحرير لمخالفة القانون ، لن تمنح النقابة أي زميل يخلفه في رئاسة التحرير موافقة ، وتؤاخذه نقابيا لمساندته المالك في اهدار حق رئيس التحرير السابق.

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