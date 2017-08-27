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مصدر: العمليات الخاصة تمشط المعادي وحلوان لضبط الهاربين من سيارة ترحيلات طرة

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مصراوي Masrawy

مصدر: العمليات الخاصة تمشط المعادي وحلوان لضبط الهاربين من سيارة ترحيلات طرة

09:07 م الأحد 27 أغسطس 2017

مصدر: العمليات الخاصة تمشط المعادي وحلوان لضبط الهاربين من سيارة ترحيلات طرة

ارشيفية

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

شهدت منطقتا حلوان والمعادي تواجدا أمنيا مكثفا، اليوم الأحد؛ لتضييق الخناق على سجينين اثنين لاذا بالفرار من سيارى ترحيلات كانت في طريقها إلى سجن طرة.

مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أكد الدفع بقوات الانتشار السريع مدعومة برجال العمليات الخاصة؛ لتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

فريق من نيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد مجدي، انتقل لمعاينة موقع هروب سجينين من سيارة ترحيلات أثناء عودتهم من أحد الجلسات بمنطقة المعادي.

وكشفت المعاينة الأولية أن أحد السجناء حاول سرقة طبنجة ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل سجينان حالة الهرج وتمكنا من الهرب.

ونقلت قوات الأمن المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكُلف قطاع الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة حول الحادث، وسرعة ضبط الهاربين.

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