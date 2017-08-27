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مصدر أمني يكشف هوية المتهمين الهاربين من سيارة ترحيلات طرة

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف هوية المتهمين الهاربين من سيارة ترحيلات طرة

08:53 م الأحد 27 أغسطس 2017

مصدر أمني يكشف هوية المتهمين الهاربين من سيارة ترحيلات طرة

ارشيفية

كتب ـ محمد الصاوي وفتحي سلميان:أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، أن المتهمين الهاربين من سيارة ترحيلات بطريق الأوتوستراد تابعين لجماعة الإخوان.وأوضح المصدر لمصراوي، أن المتهمين كانا في طريقهما إلى سجن طرة بعد تأجيل جلسة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" إلى 23 أكتوبر،أشار المصدر إلى أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف، وتطارد المتهمين الهاربين، مؤكدا على إغلاق مخارج ومداخل جنوب القاهرة.وانتقل فريق من نيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد مجدي، لمعاينة موقع الحاجث.كشفت المعاينة الأولية للنيابة، أن أحد السجناء حاول سرقة طبنجة ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل سجينان حالة الهرج، وتمكنا من الهرب.وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وكُلف قطاع الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة حول الحادث، وسرعة ضبط الهاربين.

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مصراوي Masrawy

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