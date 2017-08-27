مصدر بالداخلية يكشف تفاصيل إطلاق النار على سيارة ترحيلات بالمعادي

كتب - علاء عمران:

‏‫كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، تفاصيل هروب سجينين من سيارة ترحيلات بطريق المعادي، مؤكدًا قيام مجهولين بإطلاق بعض الأعيرة النارية على سيارة ترحيلات، مما أسفر عن حالة من الهرج والمرج وانقلاب السيارة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لمصراوي، أن اثنين من السجناء استطاعوا الهروب، وعقب ذلك تم إغلاق جميع مخارج ومداخل القاهرة لسرعة ضبط الجناة، مؤكدًا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على باقي المتهمين، وإعادتهم إلى محبسهم.

وكشف المصدر أن مجهولين قاموا بإطلاق عدد من الأعيرة النارية على سيارة الترحيلات أثناء مرورها بطريق الأوتوستراد بمنطقة صقر قريش، ما اضطر القوات إلى مبادلتهم إطلاق النيران.

وأضاف أنه أثناء تبادل إطلاق النيران تمكن متهمان اثنان من الهروب، دون وقوع أي اصابات فى صفوف القوات، مشيرًا إلى أن سيارة الترحيلات وصلت بالفعل إلى منطقة سجون طره لترحيل باقي المتهمين.

وأوضح المصدر أن هناك عدد آخر من المتهمين ساعدوا السجناء على الفرار؛ حيث كانوا بانتظارهم بالقرب من مكان الواقعة.