أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر بالداخلية يكشف تفاصيل إطلاق النار على سيارة ترحيلات بالمعادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر بالداخلية يكشف تفاصيل إطلاق النار على سيارة ترحيلات بالمعادي

08:49 م الأحد 27 أغسطس 2017

مصدر بالداخلية يكشف تفاصيل إطلاق النار على سيارة ترحيلات بالمعادي

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

‏‫كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، تفاصيل هروب سجينين من سيارة ترحيلات بطريق المعادي، مؤكدًا قيام مجهولين بإطلاق بعض الأعيرة النارية على سيارة ترحيلات، مما أسفر عن حالة من الهرج والمرج وانقلاب السيارة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لمصراوي، أن اثنين من السجناء استطاعوا الهروب، وعقب ذلك تم إغلاق جميع مخارج ومداخل القاهرة لسرعة ضبط الجناة، مؤكدًا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على باقي المتهمين، وإعادتهم إلى محبسهم.

وكشف المصدر أن مجهولين قاموا بإطلاق عدد من الأعيرة النارية على سيارة الترحيلات أثناء مرورها بطريق الأوتوستراد بمنطقة صقر قريش، ما اضطر القوات إلى مبادلتهم إطلاق النيران.

وأضاف أنه أثناء تبادل إطلاق النيران تمكن متهمان اثنان من الهروب، دون وقوع أي اصابات فى صفوف القوات، مشيرًا إلى أن سيارة الترحيلات وصلت بالفعل إلى منطقة سجون طره لترحيل باقي المتهمين.

وأوضح المصدر أن هناك عدد آخر من المتهمين ساعدوا السجناء على الفرار؛ حيث كانوا بانتظارهم بالقرب من مكان الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمني يكشف هوية المتهمين الهاربين من سيارة ترحيلات طرة

    أخبار

  • النيابة: سجين أطلق النار على ضابط بترحيلات طرة.. وهروب اثنين

    أخبار

  • استنفار أمني جنوب العاصمة عقب هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

    أخبار

  • مصدر أمني: هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

    أخبار

إعلان

9e43b3b632.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر