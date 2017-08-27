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النيابة: سجين أطلق النار على ضابط بترحيلات طرة.. وهروب اثنين

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مصراوي Masrawy

النيابة: سجين أطلق النار على ضابط بترحيلات طرة.. وهروب اثنين

08:48 م الأحد 27 أغسطس 2017

النيابة: سجين أطلق النار على ضابط بترحيلات طرة.. وهروب اثنين

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:انتقل فريق من نيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد مجدي، لمعاينة موقع هروب سجينين من سيارة ترحيلات أثناء عودتهم من أحد الجلسات بمنطقة المعادي.كشفت المعاينة الأولية للنيابة، أن أحد السجناء حاول سرقة طبنجة ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل سجينان حالة الهرج وتمكنا من الهرب.وقامت قوات الأمن بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكلفت الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة حول الحادث وسرعة ضبط الهاربين.وأكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج منطقة المعادي، وجنوب القاهرة، عقب هروب سجينين من سيارة ترحيلات.وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة واللواء عزت زهران حكمدار العاصمة انتقلا إلى موقع الحادث بمحيط منطقة كارفور المعادي.

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مصراوي Masrawy

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