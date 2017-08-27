محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الحيوية والخدمية في مدينتي قها والخصوص، خلال جولة رافقه فيها أعضاء مجلس النواب عن الدائرتين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مستشفى قها المركزي، الجاري تطويره بمبلغ 80 مليون جنيه، والمقرر تسليمه نهاية العام. كما تفقد محطة المياه المرشحة بالخصوص، والتي تعمل بطاقة 90 لتر/ ث بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث بحث مع رئيس شركة المياه والصرف الصحي دراسة توسعة المحطة واستغلال قطعة أرض مجاورة، لإنشاء محطة مياه أخرى عليها.

كما تفقد عشماوي تطوير موقف سيارات الخصوص، وأعطى تعليمات بتشغيل الموقف بالتوازي مع استكمال أعمال التطوير. وتفقد أيضًا 11 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة الخصوص، والتي تكلفت أعمالها 32 مليون جنيه، ووجه بتلافي بعض الملاحظات قبل تسليمها نهائيًا.

كما افتتح مدرسة الخصوص الابتدائية، والتي بلغت تكلفة إنشائها 3 ملايين جنيه، وتفقد أيضًا مشروع الصرف الصحي بالمدينة، ووجه بالإسراع في مدة التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال والبدء في رصف الشارع بالكامل.

واختتم عشماوي الجولة بتفقد مستشفى الخصوص المركزي لدراسة توسعته.​