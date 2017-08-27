محافظ سوهاج يكلف بمراجعة تراخيص شركات السياحة في جرجا

محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كلف محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الأحد، رئيس مركز ومدينة جرجا بمراجعة جميع تراخيص شركات السياحة العاملة بالمركز.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة جرجا، والتي رافقه المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث أكد المحافظ على ضرورة متابعة استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق الزيارة، طالب المحافظ بإجراء دراسة بكيفية استغلال المساحة الموجودة جوار مكتب تراخيص العمل بجرجا، كما شدد على ضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع شوارع المدينة واستمرار الحملات التي تنفذها الوحدات القروية لرفع التراكمات الصلبة من قرى المركز، وتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق والمحال التجارية.