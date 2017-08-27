مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: الأزمة الخليجية أحرجت الجميع
مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: الأزمة الخليجية أحرجت الجميع
08:40 م الأحد 27 أغسطس 2017
سيف بن أحمد آل ثاني
كتب - علاء المطيري:
قال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني أن الأزمة الخليجية تسبب في حرج لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول الأخرى، مضيفًا: "حان الوقت لإنهاء الحصار - على حد وصفه".
وتابع - في سلسلة تدوينات على "تويتر": "العلاقات الثنائية بين قطر والدول الأخرى مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
وقطعت السعودية وقطر والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في 5 يونيو الماضي على خلفية اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب وهي التهم التي تنفيها الدوحة.
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