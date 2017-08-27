الديهي لنائب محافظ الإسكندرية: أحلى من الشرف مفيش (فيديو)

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علق الإعلامي نشأت الديهي، على قبض النيابة الإدارية لسعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة تقاضيها رشوة، قائلاً: "عاصمة مصر الثانية نائب محافظها مرتشي، فليعلم كل فاسد أنه سيتم القبض عليه".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن فوضى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جعلت من سعاد الخولي "أنجيلا ميركل وحتشبسوت"، حسب وصفه، وذلك بعد ما أبدته من أسى عقب حادث تصادم القطارين بالإسكندرية مؤخرًا.

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وتسائل الديهي: "من سينقذ مصر من الفاسدين؟.. أحلى من الشرف مفيش، نعاني من انقسام في الشخصية"، مبديًا غضبه من "عشوائية اختيار المسئولين ووضعهم في أماكن لا يجيدون العمل بها"، حسب تعبيره.