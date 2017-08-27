الديهي لرجال الأعمال: هل يقبل أحدكم أن تتسول أمه؟

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن على المصرين الاعتماد على أنفسهم، مؤكدًا أن المعونات تؤثر على القرارات السياسية.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، :"في كل دول العالم المعونة ليست مجانية، محدش بيساعد حد ببلاش، عاوزين نبقي مستقلين تمامًا ونتعامل مع الولايات المتحدة بجدية كاملة وواضحة وفقًا لمصالحنا".

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وأضاف "الديهي"، أن مصر أكبر من كل المعونات، مناشدًا رجال الأعمال والمستثمرين الذين استفادوا من تشريعات والقوانين خلال الفترة السابقة، وجمعوا منها المليارات أن يقفوا بجانب بلادهم، موجهًا حديثه لهم: "هل يقبل أحدكم أن تقف أمه تتسول؟".