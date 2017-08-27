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ألمانيا: أي مشروع في النيل ينبغي أن يراعي مصالح مصر

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ألمانيا: أي مشروع في النيل ينبغي أن يراعي مصالح مصر ألمانيا: أي مشروع في النيل ينبغي أن يراعي مصالح مصر

التحرير

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قال زيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألماني إنه تناقش اليوم الأحد مع نظيره المصري سامح شكري بشأن قضية حوض النيل.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مساء اليوم في برلين، أن ألمانيا لديها تفهمًا كبيرًا، وتدعم ، قائلًا: "كل ما يحدث بشأن النيل يؤثر علي مصر، النيل هو قلب مصر، وهو مسألة وجودية بالنسبة لها، ومياه النيل لمصر هي مثل الماء بالنسبة للجسد، مثل الدماء بالنسبة للقلب، وعلى سبيل المثال إن أي مشروع في نهر الراين يستلزم التنسيق بين الدول التي تقع على شواطئه".

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وتابع: "إن أي مشروع في أعالي النيل ينبغي أن يكون بالتنسيق مع مصر وبالتوافق معها وينبغي أن يُراعي المصالح المصرية، وألمانيا مستعدة للوساطة فيما يتعلق بذلك بين الأطراف المختلفة، وأتفهم تماما الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية اليوم بشأن هذه القضية المركزية بالنسبة لمصر وشعبها".

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التحرير

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