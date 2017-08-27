مجلس النواب يتلقي مقترحًا جديدًا من «الصحفيين» بشأن شروط إصدار الصحف

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أرسلت نقابة الصحفيين، خطابًا إلي لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والتي يترأسها النائب أسامة هيكل، تضمن مقترحًا جديدًا يتضمن تعديلًا تشريعيًا بشأن الشروط اللازمة لإصدار الصحف بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وطالب الخطاب بإضافة شرط جديد ضمن شروط إصدار الصحف بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بألا يقل عدد النقابيين في الصحيفة القائمة أو طالبة الحصول علي الترخيص عن ٩٥٪ من طاقة العمل، ليصبح الحد الأقصى للمتدربين ٥٪، وذلك في محاولة لخلق فرص عمل لأعضاء النقابة للقضاء علي ظاهرة استبعاد وفصل النقابيين واستبدالهم بمتدربين بلا أجر ولا حماية.

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وتضمن المقترح فرض عقوبات مالية على ملاك الصحف غير الملتزمة بالنص المقترح، وتغريمها مبالغ تتراوح من مائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه، علي أن يتم إرسال المبلغ لصالح صندوق يتم إنشاؤه بالنقابة لصالح المتعطلين، بالإضافة إلي معاقبة رؤساء التحرير المخالفين تأديبيًا بالنقابة، لإضرارهم بزملائهم النقابيين.