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الزراعة: فتح أبواب المجازر بالمجان في العيد (فيديو)

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الزراعة: فتح أبواب المجازر بالمجان في العيد (فيديو) الزراعة: فتح أبواب المجازر بالمجان في العيد (فيديو)

التحرير

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أعلن حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، فتح أبواب جميع المجازر على مستوى الجمهورية بالمجان أمام المواطنين للذبح بها خلال عيد الأضحى.

وأضاف عبد الدايم، خلال لقائه بقناة "أكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "الأضاحي التي حجزها المواطنون من الوزارة سيتم تسليمها قبل العيد بيومين فقط؛ وذلك خوفًا من تسلل التجار لهذه المنظومة".

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وطالب متحدث الوزارة المواطنين بالمحافظة على نظافة الشوارع حتى لا ينتشر التلوث من ذبح الأضاحي وإراقة بالدماء، مناشدًا المواطنين المضحين بالتوجه إلى المجازر المنتشرة بجميع المحافظات، حتي يتم الكشف على الأضحية قبل ذبحها، للاطمئنان على سلامتها.

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التحرير

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