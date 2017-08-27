وزير خارجية ألمانيا: ندعم موقف مصر بشأن ما يحدث بين دول حوض النيل

(مصراوي):

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، إن برلين لديها تفهم كبير بشأن القضية الخلافية الخاصة بما يحدث بين دول حوض النيل وندعم مصر وموقف أصدقائي المصريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في برلين، الأحد.

وتابع: "إن كل ما يحدث بشأن النيل يؤثر علي مصر، فالنيل هو قلب مصر وهو مسألة وجودية بالنسبة لها، ومياه النيل لمصر هي مثل الماء بالنسبة للجسد".

وقال جابريل: "علي سبيل المثال إن أي مشروع في نهر الراين يستلزم التنسيق بين الدول المطلع عليه، وإن أي مشروع في أعالي النيل ينبغي أن يكون بالتنسيق مع مصر وبالتوافق معها، أي مشروعات في حوض النيل ينبغي أن تراعي المصالح المصرية.

وأوضح جابريل أن ألمانيا مستعدة للوساطة فيما يتعلق بذلك بين الأطراف المختلفة، مضيفًا: "أتفهم تماما الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية اليوم بشأن هذه القضية المركزية بالنسبة لمصر وشعبها".