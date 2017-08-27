انتخاب رئيس الخطوط الجوية القطرية لقيادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" 08:30 م الأحد 27 أغسطس 2017

أكبر الباكر (رويترز)

(مصراوي):قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، الأحد، إن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة تم انتخابه رئيسًا لمجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وفقًا لبيان الشركة.وسيتولى الباكر مهام منصبه لدورة مدتها عام في يونيو 2018 خلفا لجوه تشون فونج، رئيس مجلس الإدارة الحالي للخطوط الجوية السنغافورية، وفقًا لـ"رويترز"والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يمثل 275 شركة طيران، تشكل 83% من الحركة الجوية عالمياً.واضطرت الخطوط الجوية القطرية مؤخرًا إلى أن تسلك طرقا جوية أطول وأكثر تكلفة بعدما منعتها السعودية والبحرين ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة من الطيران في مجالاتها الجوية في إطار عقوبات اقتصادية بدأتها في 5 يونيو الماضي بسبب اتهام الدوحة بدعم الإرهاب وهي التهم التي تنكرها قطر.ودفع ذلك قطر إلى أن تطلب من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة التدخل لحل المسألة.

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