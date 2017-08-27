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استنفار أمني جنوب العاصمة عقب هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

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مصراوي Masrawy

استنفار أمني جنوب العاصمة عقب هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

08:15 م الأحد 27 أغسطس 2017

استنفار أمني جنوب العاصمة عقب هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:
أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج منطقة المعادي، وجنوب القاهرة، عقب هروب سجينين من سيارة ترحيلات.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة واللواء عزت زهران حكمدار العاصمة انتقلا إلى موقع الحادث بمحيط منطقة كارفور المعادي.

وكان مصدر أمني آخر بوزارة الداخلية، قد أكد لمصراوي، نبأ هروب اثنين من السجناء من سيارة ترحيلات بطريق المعادي.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم الأحد، أن الهاربين قاما بمغافلة قوات الحراسة، ولاذا بالفرار.

وأشار إلى أنه تم إغلاق جميع مخارج ومداخل القاهرة، مع إعداد الأكمنة اللازمة لضبط الهاربين.

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