كشف صفقة فساد قيمتها 2.5 مليون جنيه بجامعة الوادي في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، قضية فساد داخل فرع جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، أهدرت 2.5 مليون جنيه من المال العام.

وصرح مصدر مسؤول بالهيئة أن مدير إدارة العقود والمشتريات السابق بمستشفيات قنا الجامعية تورط بالتلاعب في مناقصات توريد مستلزمات طبية، وذلك بالتواطؤ مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لترسية عطاءات المناقصات عليها.

وأوضح المصدر أن هذا التلاعب تسبب في كسب غير مشروع لصالح الشركة المذكورة، ما أهدر مبلغ مليونين و400 ألف جنيه من المال العام.

وأشار المصدر إلى أن هذا التلاعب تم كشفه بمقارنة التوريد بتوريدات مماثلة لمستشفيات جامعات أسيوط وسوهاج والمنيا، حيث تبين وجود فارق أسعار بنفس المبلغ.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ​