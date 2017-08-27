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7 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بأسوان

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مصراوي Masrawy

7 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بأسوان

08:12 م الأحد 27 أغسطس 2017

7 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بأسوان

مستشفى إدفو العام

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي "إدفو - أسوان".

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بانقلاب سيارة نقل، تقل مجموعة من العمال، على الطريق الزراعي "إدفو - أسوان", ما أسفر عن 7 حالات إصابة، نُقلت إلى مستشفى إدفو العام.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل للعرض على النيابة. ​

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