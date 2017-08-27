7 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي "إدفو - أسوان".

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بانقلاب سيارة نقل، تقل مجموعة من العمال، على الطريق الزراعي "إدفو - أسوان", ما أسفر عن 7 حالات إصابة، نُقلت إلى مستشفى إدفو العام.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل للعرض على النيابة. ​