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الفتة على طريقة الشيف الشربيني ..السر في التوابل

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مصراوي Masrawy

الفتة على طريقة الشيف الشربيني ..السر في التوابل

08:10 م الأحد 27 أغسطس 2017

الفتة على طريقة الشيف الشربيني ..السر في التوابل

فتة-الشربيني

كتبت- ميرا ماهر:

تعتبر الفتة من أبرز الأكلات المصرية التي لا تخلو من أي بيت أول أيام العيد، كما تهتم كل سيدة بتقديم الأفضل لعائلتها، لذلك نقدم الفتة على طريقة الشيف الشربيني والتي قال عنها ل"مصراوي":"أنا فتتي مختلفة عن أي حد".

تتكون فتة الشيف الشربيني من جميع مكونات الفتة المصري العادية، أرز ولحمة وعيش، لكنها تتميز بوجود البهارات وطريقة تقديم مختلفة.

-يتم تقطيع الخبز إلى مكعبات، ومن ثم تحميره في الزبدة مع إضافة التوابل والليمون والثوم المهروس والكزبرة الجافة، مع القليل من الملح والفلفل. 

-يتم تحضير الصلصة عن طريق وضع الطماطم بعد طحنها في الخلاط مع ملعقتين من معجون الطماطم "الصلصة"، وإضافة القليل من الشوربة ومكعب المرقة، والكزبرة الجافة وجوزة الطيب، والقليل من الملح والفلفل، وأخيراً ملعقة من السكر، وتركها على نار هادئة حتى الغليان.

-يتم تحضير الأرز بالطريقة المعتادة لكن مع استبدال الماء بشوربة اللحم، وذلك لإعطائه نكهة أقوى.

-يتم خلط القليل من الأرز والصلصة والخبز جيداً مع القليل من الشوربة، ووضعه في قعر إناء عميق، ثم يتم إضافة طبقة عريضة من الأرز مع وضع بعض الشوربة، ثم إضافة طبقة من اللحم مع طبق أخرى من الأرز ثم إضافة الخبز والصلصة على الوجه.

-يتم قلب الطبق السابق في طبق التقديم.

 

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مصراوي Masrawy

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