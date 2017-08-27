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تعليق كوميدي لأبو تريكة على أسيست رمضان صبحي وخطأ حجازي (فيديو)

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تعليق كوميدي لأبو تريكة على أسيست رمضان صبحي وخطأ حجازي (فيديو) تعليق كوميدي لأبو تريكة على أسيست رمضان صبحي وخطأ حجازي (فيديو)

التحرير

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علق محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على هدف تعادل ستوك سيتي في شباك ويست بروميتش، الذي صنعه النجم المصري رمضان صبحي لزميله بيتر كراوتش، مستغلًا خطأ مدافع الفراعنة أحمد حجازي.

وقال «أبو تريكة»، إن خطأ حجازي وارد في كرة القدم، مازحًا، «حجازي خد عين، وشكله افتكر إن رمضان صبحي بيلعب معاه في فرقته»، في إشارة منه إلى أنهما زملاء في منتخب .

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وتعادل ستوك سيتي، أمام ويست بروميتش ألبيون، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «هاوثورنس»، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي. 

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التحرير

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