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بيان رسمي من الفيصلي عن مفاوضات الزمالك مع «نيبوشا»

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بيان رسمي من الفيصلي عن مفاوضات الزمالك مع «نيبوشا» بيان رسمي من الفيصلي عن مفاوضات الزمالك مع «نيبوشا»

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

أصدر نادي الفيصلي الأردني بيانًا رسميًا يُهاجم فيه نادي بسبب مُفاوضاته مع المدير الفني المونتنيجري «نيبوشا» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد الفيصلي أنه في حالة خروج نيبوشا عن طريق الشرط الجزائي ستوفر الإدارة بديلا أفضل منه، مؤكدين تمسكهم بالمدرب الصربي في نفس الوقت.

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وقال البيان: عاد نادى الزمالك المصرى للضغط على المدير الفنى نيبوشا من أجل تدريب الفريق، ولغاية الآن المدرب باق مع الفيصلى، والنادى متمسك به حتى آخر لحظة، وفى حال قام الزمالك بدفع الشرط الجزائى، وكان لدى نيبوشا رغبة فى الخروج من الفريق فلا يمكن إيقافه وسيكون البديل بنفس المستوى وأفضل.

وأضاف البيان أنه لا يوجد أى مخاطبة رسمية من نادى الزمالك بخصوص انتقال المدير الفنى، ونؤكد مرة أخرى تمسكنا بالمدير الفنى نيبوشا".
بيان الفيصلي

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التحرير

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