أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مرتضى منصور: نيبوشا مديرًا فنيًا للزمالك

Google+ Print
مرتضى منصور: نيبوشا مديرًا فنيًا للزمالك مرتضى منصور: نيبوشا مديرًا فنيًا للزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي أن المونتجيري نيبوشا المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، سوف يصل القاهرة مساء اليوم، للتوقيع على عقود توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنهم توصلوا لاتفاق نهائي مع نيبوشا يقضي بحصوله علي راتب شهري 37 ألف دولار.

شاهد أيضا

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن نيبوشا سيكون معه 2 مساعدين فقط، مشددًا علي بقاء الجهاز المعاون الحالي كاملًا، مشددًا على أن جميع ما نشر من أخبار عن بنود اتفاق أخري بين المدرب والنادي غير صحيحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

مرتضى منصور: محمود طاهر يتعرض لحملات تشويه غير مبررة (فيديو)

مرتضى منصور: محمود طاهر يتعرض لحملات تشويه غير مبررة (فيديو)

نيبوشا يصل القاهرة لتوقيع عقود توليه قيادة الزمالك

نيبوشا يصل القاهرة لتوقيع عقود توليه قيادة الزمالك

خاص روسيا 2018 - توقعات أعضاء نادي الزمالك لمواجهة أوغندا ومصر

خاص روسيا 2018 - توقعات أعضاء نادي الزمالك لمواجهة أوغندا ومصر