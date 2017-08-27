مرتضى منصور: نيبوشا مديرًا فنيًا للزمالك

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المونتجيري نيبوشا المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، سوف يصل القاهرة مساء اليوم، للتوقيع على عقود توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنهم توصلوا لاتفاق نهائي مع نيبوشا يقضي بحصوله علي راتب شهري 37 ألف دولار.

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وأوضح رئيس نادي الزمالك أن نيبوشا سيكون معه 2 مساعدين فقط، مشددًا علي بقاء الجهاز المعاون الحالي كاملًا، مشددًا على أن جميع ما نشر من أخبار عن بنود اتفاق أخري بين المدرب والنادي غير صحيحة.