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مقتل 5 متسلقين بعد سقوطهم في منحدر خطير بجبال الألب بالنمسا

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مصراوي Masrawy

مقتل 5 متسلقين بعد سقوطهم في منحدر خطير بجبال الألب بالنمسا

08:09 م الأحد 27 أغسطس 2017

مقتل 5 متسلقين بعد سقوطهم في منحدر خطير بجبال الألب بالنمسا

ارشيفية

فيينا - (د ب أ)

قال مسؤول إنقاذ إن خمسة من متسلقي الجبال توفوا وأصيب آخر بإصابات خطيرة، اليوم الأحدـ عندما سقطوا لمسافة مائتي متر في منحدر مغطي بالصخور والثلوج بجبل جابلر في النمسا.

وقال رئيس عمليات الإنقاذ مارتين رايشهولد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، من قرية كريمل القريبة، إن أحد الأشخاص الستة يبلغ من العمر 34 عاما، من ولاية بافاريا الألمانية، ومن المرجح أن يكون باقي الفريق من ألمانيا.

كانت المجموعة تتسلق منطقة جليدية منحدرة بشكل حاد لأسفل بزاوية 40 درجة، وكانوا مأمنين بحبل يربطهم سويا.

وقال رايشهولد إن "الشخص الثاني من المتسلقين الست انزلق وسحب الآخرين معه".

وسقطت المجموعة في البداية في منطقة جليدية ، ثم بعده على منحدر من الصخور.

ووفقا لرئيس الإنقاذ، شاهدت مجموعة أخرى من متسلقي الجبال، كانت تسير خلفهم، الحادث عند وقوعه من على ارتفاع حوالي 3 آلاف متر.

ورأي أحد شهود العيان أن المجموعة كانت على وشك العودة ، عندما وقع الحادث لأن أحدهم أدرك أن المنحدر شديد الخطورة، حسبما ذكرت قناة "أو آر إف" النمساوية نقلا عن رايشهولد.

ويعاني الناجي الوحيد في المجموعة من إصابات عدة، وتم نقله جوا إلى احدى المستشفيات في سالزبورج.

في حين تم نقل المتوفين جوا إلى الوادي بالأسفل من خلال مروحية.

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