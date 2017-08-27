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​الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 29 أخرين في حوادث سير بـ5 محافظات كتب- أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن وفاة 2 إصابة 29 آخرين في حوا

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مصراوي Masrawy

​الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 29 أخرين في سير بـ5 محافظات

08:06 م الأحد 27 أغسطس 2017

​الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 29 أخرين في حوادث سير بـ5 محافظات

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن وفاة 2 إصابة 29 آخرين في حوادث سير بمحافظة أسوان والسويس والبحيرة والإسماعلية والبحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة أسوان الزراعي، محافظةأسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد" في بيان صحفي، أن الحادث الثاني نتج عن انقلاب سيارة نقل بطريق القطامية العين السخنة الكيلو 81، محافظة السويس، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام بمشاركة 3 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار مجاهد إلى أن الحادث الثالث نتج عن تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل طريق «القاهرة- الإسكندرية» «ك 43» اتجاه الإسكندرية مركز أبوالمطامير، محافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى العامرية بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة .

وتابع مجاهد أن الحادث الرابع نتج عن انقلاب سياره ملاكى- طريق سهل طينة أمام الثروة السمكية القنطرة شرق، محافظة الاسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة 2 إصابة 4 آخرين، مشيرًا إلى أنه تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين والوفيات إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وأردف مجاهد أن الحادث الخامس نتج عن انقلاب سيارة محملة بعمال- طريق إدفو مرسى علم، محافظة البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى مرسى علم جرحات اليوم الواحد.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباة كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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