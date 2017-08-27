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وزير الآثار: القطع الأثرية التي ستسلم للعراق والصين لها قيمة كبيرة للدولتين​

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار: القطع الأثرية التي ستسلم للعراق والصين لها قيمة كبيرة للدولتين​

08:03 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير الآثار: القطع الأثرية التي ستسلم للعراق والصين لها قيمة كبيرة للدولتين​

خالد العناني وزير الآثار

كتبت- هدى الشيمي ونسمه فرج:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن القطع الأثرية العراقية والصينية التي تم ضبطها بالمواني المصرية هي قطع لها قيمة كبير بالنسبة للتاريخ الصيني والعراقي.

جاء ذلك خلال حفل تسليم مراسم قطع أثرية عراقية وصينية، اليوم الأحد، بالمتحف المصري بالتحرير بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وحبيب محمد هادي الصدر سفير العراق، و"سونغ ايقواه" سفير الصين.

وأضاف العناني في كلمته بالحفل، أن هذه المضبوطات تشمل 44 عملة معدنية ترجع إلى العهد الملكي بالعراق، و13 من الصكوك والسندات الصينية.

كما أعلن وزير الآثار، افتتاح معرض وجوه فرعونية لطلاب كلية فنون جميلة جامعة حلوان.

يذكر أن المضبوطات تشمل 44 عملة معدنية ترجع إلى العهد الملكي بالعراق، و13 من الصكوك والسندات الصينية القديمة ذات الأهمية في دراسة الحياة الاقتصادية في أسرة الملك تشينج.

وتم ضبط القطع الأثرية من خلال الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بمطار القاهرة الدولي، وكذلك البريد المصري برمسيس أثناء محاولة تهريبها.

ويأتي ذلك تطبيقًا لاتفاقية اليونسكو لعام (1970)، والخاص بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي انضمت إليها عام (1972)، وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم (114 لسنة 1973).​

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