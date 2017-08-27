تيلرسون: كوريا الشمالية غير مستعدة للحوار

واشنطن - (أ ف ب):

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأحد، أن إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ جديدة يشكل استفزازًا يظهر أن بيونج يانج غير مستعدة للحوار حتى الآن.

لكنه جدد تأكيده السعي إلى إقناع نظام كيم جونج أون بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأطلقت بيونج يانج السبت ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان.

واكد الجيش الاميركي ان ايا منها لم يشكل خطرا على الولايات المتحدة او على جزيرة غوام في المحيط الهادىء.

وقال تيلرسون خلال برنامج "فوكس نيوز صنداي" ان "اطلاق الصواريخ البالستية من اي نوع هو انتهاك لقرارات مجلس الامن الدولي. نعتبر انه استفزاز، استفزاز ضد الولايات المتحدة وحلفائنا".

وكان الرئيس دونالد ترامب اعتبر، الثلاثاء الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي بدأ "يحترم" الولايات المتحدة بعد تصريحاته النارية التي توعد فيها النظام الكوري الشمالي ب"النار والغضب". ولكن في اليوم نفسه، اشاد تيلرسون ب"مستوى ضبط النفس" لدى بيونغ يانغ التي امتنعت عن اي تجربة نووية او بالستية بعد اقرار الامم المتحدة لعقوبات جديدة بحقها بداية اغسطس.

وبناء عليه، سئل تيلرسون عما اذا كان والرئيس قد ارتكبا خطأ، فاجاب "لا اعلم اذا كنا على خطأ معرفة هذا الامر ستستغرق وقتا. من الواضح انهم يبلغوننا انهم غير مستعدين بعد لتغيير موقفهم في شكل كامل".

وكرر وزير الخارجية انفتاحه على حوار مباشر مع كوريا الشمالية مستقبلا، من دون شروط، وخصوصا حين تمتنع لوقت طويل عن اي تجربة صاروخية او نووية. وتشدد واشنطن على ان الغاية النهائية من اي مفاوضات سلام ينبغي ان تكون تخلي كوريا عن سلاحها النووي.

وكرر تيلرسون الاحد "سنواصل حملتنا من الضغط السلمي، مع حلفائنا، مع الصين ايضا، لنرى ما اذا كان هذا الامر سيعيد نظام بيونغ يانغ الى طاولة المفاوضات، بهدف البدء بحوار حول مستقبل مختلف لشبه الجزيرة الكورية ولكوريا الشمالية".