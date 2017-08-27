تفعيل السداد الإلكتروني لرسوم تراخيص المركبات بالإسماعيلية (صور)
تفعيل السداد الإلكتروني لرسوم تراخيص المركبات بالإسماعيلية (صور)
08:03 م الأحد 27 أغسطس 2017
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الإسماعيلية - إنجي هيبة:
افتتح مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد علي حسين، اليوم الأحد، أعمال تطوير منظومة تجديد تراخيص المركبات بإدارة مرور الإسماعيلية، والتي أضيفت إليها تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، بتفعيل خدمة السداد الإلكتروني.
حضر الافتتاح اللواء مجدي الشلقاني نائب مساعد الوزير للإدارة العامة للشرطة المتخصصة، واللواء خالد علي مدير إدارة الحاسب الآلي بقطاع الشرطة المتخصصة.
وتشمل الخدمة الجديدة السداد الإلكتروني لرسوم تراخيص السيارات الملاكي، وإمكانية سداد المستحقات اللازمة للحصول على التراخيص من ضرائب ورسوم وتأمين إجباري ومخالفات واستلام تراخيص بالمنزل خلال سبعة أيام عمل.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشرطية لخدمة المواطنين والتفاعل معهم لزيادة شعورهم بالأمن.
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