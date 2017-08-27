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مشادات بين مواطنين وموظفين ببنك الإسكان أثناء سحب كراسات الشروط -فيديو​

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مصراوي Masrawy

مشادات بين مواطنين وموظفين ببنك الإسكان أثناء سحب كراسات الشروط -

07:50 م الأحد 27 أغسطس 2017

مشادات بين مواطنين وموظفين ببنك الإسكان أثناء سحب كراسات الشروط -فيديو​

تقرير- عمر عبد الناصر:

اشتبك بعض المواطنين، صباح اليوم الأحد، لفظيًا مع موظفي بنك الإسكان والتعمير بفرع الجديدة في ميدان روكسي أثناء سحب كراسة شروط طرحتها وزارة الإسكان لتملك أراضي في الفترة ما بين 30 يوليو وحتى 29 أغسطس.

وتبادل الطرفان الكلمات النابية على سلالم البنك، قبل أن يتدخل البعض لاحتواء الموقف.

كانت وزارة الإسكان طرحت 30 ألف قطعة أرض بعدد من المدن الجديدة، بنظام القرعة العلنية بداية من 30 يوليو 2017 وحتى 29 أغسطس2017.

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مصراوي Masrawy

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