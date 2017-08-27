ماذا جهزت وزارة الصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى؟ 06:49 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة شاملة للتأمين الطبي لاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تدفع فيها بـ 2994 سيارة إسعاف مجهزة على أن توزع تلك السيارات على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الخطة تشمل أيضًا توفير 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ومراجعة أرصدة أدوية الطوارئ وبنوك الدم، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة.وأوضح عمرو الرشيد، القائم بأعمال رئيس هيئة الإسعاف، أن خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.وأكد شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.وتابع: "كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأي طوارئ".وأضاف وديع أنه سيتم تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشوؤن الصحية بالمحافظات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة الأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، والحروق".فيما أشار خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة شملت التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها.وأضاف مجاهد أنه تم التنسيق مع جميع إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظات لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أي من مستشفيات المحافظة وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، والتأكد من مدي استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.وأردف مجاهد أن الخطة شملت تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفاءهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، كما سيتم المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.وأكد أن الخطة تشمل التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية من المصانع، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصة اللحوم، والأسماك، والمجمدات والعصائر.وانتهى المتحدث باسم الصحة بأن الخطة تتضمن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتصل بغرف عمليات فرعية بالمحافظات، مشيراً إلى أن الخطة تضم في عضويتها قطاعات الطب العلاجي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف المصرية وإدارة التدريب وإدارة الرعايات المركزة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

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