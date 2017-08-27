استئناف حركة قطارات "طنطا - الإسكندرية" 07:45 م الأحد 27 أغسطس 2017

ارشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:استؤنفت حركة القطارات بين محافظتي طنطا والإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد توقفها إثر عطل أصاب جرار القطار رقم 133 ركاب، أمام قرية جنبواي بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.وأرسلت السكة الحديد جرارًا بديلا لسحب القطار المتوقف، والذي غادره ركابه، واستكملوا رحلاتهم مستخدمين سيارات الأجرة، فيما انتظمت حركة القطارات بعد تأخرها لنحو الساعة.​

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