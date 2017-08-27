بالأسماء.. 10 مصابين بينهم 8 صينيين في حادث سير بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 8 بحارة صينيين، وعريف شرطة، وسائق مصريين، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص رحلات)، على طريق "السويس - القاهرة"، فيما نقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي في السويس.

تلقى مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، إخطارًا بالحادث، وتبين أن الصينيين الثمانية يعملون بحارة، ووصلوا ميناء الأدبية أمس على متن سفينة محملة بالبضائع، مقررًا أن تغادر بعد يومين عقب انتهاء تفريغ الحمولة. وغادر البحارة الميناء عصر اليوم متجهين إلى القاهرة في جولة سياحية.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث وقع على طريق "السويس - القاهرة". وبسؤال السائق وعريف الشرطة، توصل رجال المباحث إلى أنهما استقلا ميكروباصًا يحمل لوحات "6825 ص ن ج" تابع لشركة " ت . ر " للسياحة، وبرفقتهم البحارة الصينيين.

وأضاف المصابون أن سيارة ملاكي ماركة "لادا" اصطدمت بهم عقب انفجار إطارها، ما تسبب في انقلاب (الميكروباص) أمام قرية بدر.

وقال مصدر طبي بمستشفى التأمين الصحي، في تصريحات خاصة، إن المصابين حالاتهم مستقرة، وأضاف أن المصابين هم: سي تانج - 28 سنة - مصابًا بكسر في الفقرة 12 بالظهر، وونش هتشي تو - 34 سنة - مصابًا بجرح قطعى في الوجه، ويان ينج تونج - 38 سنة - مصابًا بسحجات وكدمات.

كما أصيب في الحادث ميل باي تينج - 32 سنة، وشانج شو جو - 20 سنة، وشوا باي تونج - 24 سنة، وشي تو - 23 سنة، وسانج بونج - 21 سنة؛ مصابون بكدمات وسحجات وجروح سطحية.

وأضاف المصدر أن إصابة عريف الشرطة أحمد أبو عامر عطية - 35 سنة من قوة شرطة السياحة، والسائق محمد السيد غريب - 30 سنة، بسيطة، وحالتهما مستقرة.​