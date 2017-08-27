أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. 10 مصابين بينهم 8 صينيين في حادث سير بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. 10 مصابين بينهم 8 صينيين في حادث سير بالسويس

07:36 م الأحد 27 أغسطس 2017

بالأسماء.. 10 مصابين بينهم 8 صينيين في حادث سير بالسويس

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد: 

أصيب 8 بحارة صينيين، وعريف شرطة، وسائق مصريين، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص رحلات)، على طريق "السويس - القاهرة"، فيما نقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي في السويس.

تلقى مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، إخطارًا بالحادث، وتبين أن الصينيين الثمانية يعملون بحارة، ووصلوا ميناء الأدبية أمس على متن سفينة محملة بالبضائع، مقررًا أن تغادر بعد يومين عقب انتهاء تفريغ الحمولة. وغادر البحارة الميناء عصر اليوم متجهين إلى القاهرة في جولة سياحية.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث وقع على طريق "السويس - القاهرة". وبسؤال السائق وعريف الشرطة، توصل رجال المباحث إلى أنهما استقلا ميكروباصًا يحمل لوحات "6825 ص ن ج" تابع لشركة " ت . ر " للسياحة، وبرفقتهم البحارة الصينيين.

وأضاف المصابون أن سيارة ملاكي ماركة "لادا" اصطدمت بهم عقب انفجار إطارها، ما تسبب في انقلاب (الميكروباص) أمام قرية بدر.

وقال مصدر طبي بمستشفى التأمين الصحي، في تصريحات خاصة، إن المصابين حالاتهم مستقرة، وأضاف أن المصابين هم: سي تانج - 28 سنة - مصابًا بكسر في الفقرة 12 بالظهر، وونش هتشي تو - 34 سنة - مصابًا بجرح قطعى في الوجه، ويان ينج تونج - 38 سنة - مصابًا بسحجات وكدمات.

كما أصيب في الحادث ميل باي تينج - 32 سنة، وشانج شو جو - 20 سنة، وشوا باي تونج - 24 سنة، وشي تو - 23 سنة، وسانج بونج - 21 سنة؛ مصابون بكدمات وسحجات وجروح سطحية.

وأضاف المصدر أن إصابة عريف الشرطة أحمد أبو عامر عطية - 35 سنة من قوة شرطة السياحة، والسائق محمد السيد غريب - 30 سنة، بسيطة، وحالتهما مستقرة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفحم أسرة بالكامل في حادث سير بالمنيا

    أخبار

  • إصابة 8 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

    أخبار

  • حريق يلتهم مطعم للمأكولات الجاهزة في السويس

    أخبار

  • مصرع طالب سقط من برج حمام في السويس

    أخبار

إعلان

ab5a4f2e12.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر