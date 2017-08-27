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مصدر أمني: هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

07:42 م الأحد 27 أغسطس 2017

مصدر أمني: هروب سجينين من سيارة ترحيلات بالمعادي

سيارة ترحيلات - ارشيفية

كتب - علاء عمران:أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، هروب إثنين من السجناء من سيارة ترحيلات بطريق المعادي.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أن الهاربين قاموا بمغافلة قوات الحراسة، ولاذوا بالفرار.وأشار إلى أنه تم إغلاق جميع مخارج ومداخل القاهرة، مع إعداد الأكمنة اللازمة لضبط الهاربين.

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مصراوي Masrawy

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