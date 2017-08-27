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إسرائيل تتعاقد على صفقة طائرات شبحية أمريكية

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تتعاقد على صفقة طائرات شبحية أمريكية

07:38 م الأحد 27 أغسطس 2017

إسرائيل تتعاقد على صفقة طائرات شبحية أمريكية

تل أبيب - (أ ف ب):

وضعت إسرائيل اللمسات الأخيرة لصفقة شراء 17 طائرة شبحية أمريكية طراز "إف-35"، إضافة إلى 33 طائرة مماثلة كانت طلبتها، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد.

وإسرائيل التي سبق ان تسلمت 5 طائرات من الطراز نفسه، أدرجت هذه الطائرات ضمن الرد على "التهديد" الإيراني لأن الدفاعات الجوية تعجز عن رصدها وخصوصا بطاريات صواريخ "إس-300" التي تسلمتها طهران من روسيا.

وقال وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان إن هذه الطائرات العسكرية ستكون عنصرا مركزيا لضمان الدفاع عن إسرائيل على طول حدودنا، وما بعد هذه الحدود".

وأوضحت وزارة الدفاع أن المفاوضات التي افضت إلى اتفاق على طلبية جديدة للحصول على 17 قاذفة، أتاحت خفض كلفة كل طائرة من 110 ملايين دولار إلى أقل من مئة مليون.

وتتولى مجموعة "لوكهيد مارتن" الأمريكية صنع هذه الطائرة.

ويتوقع ان تدخل أولى الطائرات الاسرائيلية الخدمة هذا العام.

وتتميز هذه الطائرات بقدرتها على تجنب الرادارات الاكثر تطورا مع سرعة تحليق تناهز 1900 كلم في الساعة.

وهي أكثر فاعلية بست مرات من المقاتلات وطائرات المراقبة الحالية، وأقوى بثماني مرات على صعيد الهجمات الارضية.

وستمول إسرائيل شراء القاذفات من المساعدة العسكرية الأمريكية التي ستبلغ 38 مليار دولار (36 مليار يورو) للفترة الممتدة من 2019 حتى 2028.

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