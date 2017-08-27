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بدء تسليم قطع أثرية إلى مسؤولي سفارتي الصين والعراق بالمتحف المصري

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مصراوي Masrawy

بدء تسليم قطع أثرية إلى مسؤولي سفارتي الصين والعراق بالمتحف المصري

07:40 م الأحد 27 أغسطس 2017

بدء تسليم قطع أثرية إلى مسؤولي سفارتي الصين والعراق بالمتحف المصري

ارشيفية

كتبت- هدى الشيمي ونسمه فرج:

بدأ حفل تسليم مراسم قطع أثرية عراقية وصينية إلى مسؤولي السفارتين العراقية والصينية، مساء الأحد، بمقر المتحف المصري في ميدان التحرير؛ وذلك بعد أن إحباط وحدة المضبوطات الأثرية محاولة تهريبها خارج البلاد، مع قطع أخرى مصرية.

ومن المقرر أن يشارك في مراسم تسليم القطع الأثرية، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وحبيب محمد هادي الصدر، سفير العراق، و"سونغ ايقواه"، سفير الصين، فضلًا عن لفيف من قيادات الوزارة.

يذكر أن المضبوطات تشمل 44 عملة معدنية ترجع إلى العهد الملكي بالعراق، و13 من الصكوك والسندات الصينية القديمة ذات الأهمية في دراسة الحياة الاقتصادية في أسرة الملك تشينج.

وتم ضبط القطع الأثرية من خلال الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بمطار القاهرة الدولي، وكذلك البريد المصري برمسيس أثناء محاولة تهريبها.

ويأتي ذلك تطبيقًا لاتفاقية اليونسكو لعام (1970)، والخاص بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي انضمت إليها عام (1972)، وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم (114 لسنة 1973).

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