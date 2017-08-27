توقيع اتفاقية ومكافحة الإرهاب.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الألماني (صور)

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أجرى اليوم الأحد مباحثات هامة في العاصمة الألمانية برلين مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات على ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد الوزير، خلال المباحثات على أن اللقاءات المتتالية بين قيادتيّ البلدين، تعكس حرصا مشتركا على إعطاء دفعة قوية للتعاون بين مصر وألمانيا، ما يتجلي في الاستثمارات الضخمة في مجالات عديدة علي رأسها الطاقة والنقل، والتنسيق بينهما في المحافل الدولية المختلفة.

وأوضح أبو زيد في بيان رسمي، أن زيارة الوزير شكري شهدت التوقيع علي ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الهجرة، حيث وقع عليها عن الجانب المصري السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا وعن الجانب الألماني السفير فيليب أكرمان مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، في حضور وزيري خارجية البلدين، مضيفا أن الورقة تؤكد علي أهمية التعاون مع ألمانيا لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين في إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي، وفي إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعدم قصر التعامل معها علي المنظور الأمني.

وأضاف أن مباحثات الوزيرين تطرقت الي مختلف جوانب التعاون بين البلدين، بالاضافة إلي الشأن الإقليمي، حيث اهتم الوزير الألماني بالاستماع إلي تقييم وزير خارجية مصر لتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، وكذلك التعرف علي الجهود المصرية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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واختتم البيان بأن مباحثات وزيري خارجية مصر وألمانيا تناولت ايضا التنسيق في المحافل الدولية المختلفة، وترشيح الوزير مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو علي ضوء عضوية المانيا في المجلس التنفيذي لليونسكو، بالاضافة الي تطورات أزمة قطر، حيث استعرض وزير الخارجية موقف مصر والرباعي العربي بشأن الازمة مؤكدا ضرورة التزام قطر بتنفيذ المطالَب الخاصة بوقف دعمها الارهاب وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول الأربع.