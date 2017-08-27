قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الأضحى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا برقم 427 لسنة 2017، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر لعام 2017 وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وتضمنت المادة الأولى العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى كل من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية ( 15 سنة )، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.



كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وجاءت المادة الثانية، بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2017 بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى السادس من أكتوبر القادم (15 سنة) على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

وتقضي المادة الثانية أيضًا بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من أكتوبر القادم متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.

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كما لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

وتضمنت المادة الثالثة، "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكرراً" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة، ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

وتابع القرار استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2017، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2017، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1438 هجرية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.



وجاءت فى المادة الرابعة، أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به مع تشكيل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.