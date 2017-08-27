وزير الداخلية يوجه بالتنسيق مع أجهزة الأمن الصديقة لملاحقة الإخوان (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية اجتماعا اليوم الأحد مع عدد من مساعديه ومديري الأمن والإدارات، واستعرض خلاله محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

وحذر عبدالغفار من التهاون فى مواجهة أى أنشطة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطنين، وشدد على الحسم في مواجهة أى خروج على القانون، وفقا للأطر القانونية، مؤكدا أن حماية الشعب المصرى ومؤسساته ومقدراته مسئولية وطنية كبرى ومستحقه، تستوجب العمل بتفانٍ وإخلاص وإصرار لتحقيق تطلعاته.

ووجه وزير الداخلية بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وشتى مؤسسات الدولة لمواجهة خطر الإرهاب، خاصةً فى ظل ما تتعرض له المنطقة العربية وعدة دول على مستوى العالم من حوادث إرهابية.

وفي هذا الإطار، قال الوزير خلال الاجتماع: «إن هذا الأمر يتطلب مواصلة التعاون البنّاء والفعال بين جهاز الأمن المصرى والأجهزة الأمنية الصديقة التى تؤيد وجهة نظر الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب»، مضيفا أن تلك القضية توليها وزارة الداخلية جل اهتمامها فى إطار تنفيذ خطتها بمجال ملاحقة كوادر التطرف بمختلف فصائلها والتى من بينها الكيانات المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفى بداية الاجتماع، وجه الوزير التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وأعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التى يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التى يقدمونها من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالمجتمع.

وشدد اللواء عبدالغفار على ضرورة حشد جميع الطاقات ورفع معدلات اليقظة والجدية بين أفراد الشرطة، مع استمرار رصد محاولات الكيانات الإرهابية والإجرامية التي تهدف لزعزعة أمن الوطن والمواطنين.

وأشاد الوزير بجهود أجهزة المعلومات فى الوزارة التى تقوم بتتبع الأيادى الخسيسة التى تعبث بأمن الوطن، لافتا إلى أن تلك الجهود حققت نجاحا عظيما خلال الفترة الماضية ومستمرة فى تعقب قوى الظلام فى سبيل إعلاء رسالة الأمن.

شاهد أيضا

وأضاف في كلمته بالاجتماع أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك الكيانات والتصدى لمحاولاتها اليائسة التى تستهدف ترويع المواطنين بمنتهى الحسم وفق ما يكفُله القانون وينص عليه الدستور.

ولفت إلى أن أجهزة الوزارة تخطو خطوات جادة ناجحة فى مجال الأمن الجنائى، وتستهدف كافة الأنشطة الإجرامية تحقيقا لأمن المواطن.

وأطلعت قيادات الوزارة عبدالغفار خلال الاجتماع على محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض الأمن بالشارع المصرى خلال أجازة عيد الأضحى.

وشدد الوزير على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والتأمين لحماية المنشآت الهامة والدينية بكافة المحافظات، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل ورفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الحماية الكاملة لها، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد بمرفق السكك الحديدية.

وأمر عبدالغفار بسرعة التعامل مع أية مواقف قد تطرأ على مرفق السكك الحديدية، لاسيما فى ظل ما سيشهده من تكدس خلال فترة العيد.

وفي نفس السياق، نوه الوزير إلى أهمية تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع شتى المواقف لضمان سلامة المواطنين، كما شدد على ضرورة انتشار الرقابة المرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة العيد لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الانضباط بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس ونشر الخدمات السرية المرورية بها.

وفى نهاية اللقاء، وجه وزير الداخلية كافة القيادات بفرض الانضباط بالشارع المصرى، وتوعية القوات بحجم المسئولية التى يضطلعون بها.