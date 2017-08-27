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ما علاقة «أُسطورة السلة» بصفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة؟

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ما علاقة «أُسطورة السلة» بصفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة؟ ما علاقة «أُسطورة السلة» بصفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة؟

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

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انتشرت خلال الأيام الماضية  أنباء تؤكد اقتراب برشلونة الإسباني من التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي بعد مُسلسل طويل من المفاوضات بين الناديين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن علاقة النجم الأمريكي ليبرون جيمس أُسطورة كرة السلة الشهير بصفقة كوتينيو

وذكرت صحيفة «موندو دبورتيفو» أن جيمس الذي يلعب ضمن صفوف نادي كليفلاند كافالييرز، وأحد مُلاك نادي ليفربول قد اجتمع بشركة «إف إٍ جي» المالكة للنادي.

وبحسب الصحيفة فإن جيمس طالب ملاك النادي ببيع كوتينيو لبرشلونة في ظل المبالغ الضخمة التي تُعرض على النادي الإنجليزي للتخلي عن لاعبه البرازيلي.

شركة «اف إس جي» تمتلك أيضاَ حقوق بيع صورة «جيمس» حول العالم الذي كان اشترى أسهماً في النادي العريق عام 2011 وأعرب وقتها عن سعادت الشديدة بذلك الأمر.

يُذكر أن مفاوضات برشلونة مع اللاعب ليكون خليفة «اندريس انييستا» بدأت حتى قبل رحيل نيمار لباريس لكن المبلغ الذي جناه برشلونة جعل الريدز يبالغون في طلباتهم المادية. 

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