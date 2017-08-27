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في ليلة تألق «صلاح».. ليفربول يدك الأرسنال برباعية (فيديو)

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في ليلة تألق «صلاح».. ليفربول يدك الأرسنال برباعية (فيديو) في ليلة تألق «صلاح».. ليفربول يدك الأرسنال برباعية (فيديو)

التحرير

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اكتسح ليفربول نظيره الأرسنال برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفليد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز فيرمينو الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 17، بعدما استقبل عرضية من ايمري تشان من الجانب الأيمن برأسية أسكنها في الشباك.

وسجل ساديو مانى الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 40، بعدما انطلق من الجانب الأيسر، وسدد كرة أرضية من على حدود منطقة الـ18سكنت في الشباك.

وأحرزالدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 57، بعدما دخل في سباق سرعة غير طبيعي مع لاعبي الأرسنال بداية من حدود منطقة الـ18 لفريقه، والذهاب لمرمى بيتر تشيك، لينجح في التسجيل.

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وأحرز ستوريدج الهدف الرابع في المباراة بعد 3 دقائق من مشاركته بديلا لمانى، حيث استقبل عرضية من صلاح، استقبلها برأسية رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد لسبع نقاط في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد الأرسنال عند ثلاثة نقاط في المركز الـ16.

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التحرير

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