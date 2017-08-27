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مصري يتحول إلى بطل بعد تعرضه لاعتداء عنصرى في البرازيل (فيديو)

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مصراوي Masrawy

مصري يتحول إلى بطل بعد تعرضه لاعتداء عنصرى في البرازيل ()

07:12 م الأحد 27 أغسطس 2017

مصري يتحول إلى بطل بعد تعرضه لاعتداء عنصرى في البرازيل (فيديو)

 

(بي بي سي):

يطلق على الشاب المصري محمد قناوي في مدينة في ريو دي جانيرو ثاني أكبر مدن البرازيل أسم المهاجر السوري.

 

تحول محمد إلى بطل بعد انتشار مقطع مسجل لاعتداء عنصري تعرض له من قبل بعض الأشخاص.

وقام مارسيلو كريفيلا رئيس بلدية ريو شخصيا بمنح قناوى ترخيصا لممارسة البيع فى المدينة والذى يعد الحصول عليه أمرا بالغ الصعوبة.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا:

هذا المحتوى من

BBC

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