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ماس كهربائي يتسبب في تصاعد الدخان بأحد أكشاك قرية بضائع مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ماس كهربائي يتسبب في تصاعد الدخان بأحد أكشاك قرية بضائع مطار القاهرة

07:24 م الأحد 27 أغسطس 2017

ماس كهربائي يتسبب في تصاعد الدخان بأحد أكشاك قرية بضائع مطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تسبب ماس كهربائي في تصاعد دخان من كشك كابلات كهرباء بجوار البريد الحكومي السريع بقرية البضائع الخاص بمطار القاهرة الدولي، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة والسيطرة على الماس قبل تحوله إلى حريق، ولم ينتج أي إصابات بين العاملين بسبب الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإطفاء بالمطار، بلاغًا يفيد بتصاعد كمية كبيرة من الأدخنة من كشك الكهرباء الكائن أمام البريد السريع الحكومي بقرية البضائع، وبناءً عليه توجهت سيارتان مطافئ وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتم فصل التيار الكهربائي عن كشك الكهرباء، وتم السيطرة على الماس قبل تحوله إلى حريق، دون وقوع أي إصابات.

وأمر اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتكليف المباحث بفحص البلاغ.

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