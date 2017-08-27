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مران الأهلي| مشاركة مؤمن زكريا.. وإصابة «محارب»

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مران الأهلي| مشاركة مؤمن زكريا.. وإصابة «محارب» مران الأهلي| مشاركة مؤمن زكريا.. وإصابة «محارب»

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

شارك مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأحد على هامش معسكر الفريق المغلق الذي يستعد به للموسم الجديد.

وتخلص اللاعب من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا بجزع في الكاحل، وشارك في تدريبات الفريق الجماعية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة المعسكر.

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وغاب إسلام محارب لاعب النادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب الهدف بالسادس من أكتوبر.

وأعفى حسام البدري المدير الفني للأهلي، إسلام محارب من المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب شكواه من ألام في عضلة الحوض، واكتفى اللاعب بأداء جانب من التدريبات التأهيلية والاستشفائية على هامش المران الجماعي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وكان فريق الكرة قد دخل معسكرا مغلقا أمس السبت يتخلله مباريات ودية، استعدادا للموسم الجديد ومواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

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التحرير

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