التعليم تُعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
التعليم تُعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
06:55 م الأحد 27 أغسطس 2017
الدكتور طارق شوقي
كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017-2018؛ وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31/5/2018، بمعدل 34 أسبوعًا تقريبًا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الفصل الدراسي الأول سيبدأ في 23 سبتمبر على أن ينتهي في 18 يناير 2018، أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ في 3 فبراير 2018، على أن ينتهي 31 مايو 2018.
وبالنسبة للامتحانات، تعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 30 ديسمبر المقبل، والفصل الدراسي الثاني تبدأ 5 مايو 2018، فيما تعقد امتحانات الدبلومات الفنية السبت 19 مايو 2018، وامتحانات الثانوية العامة السبت 2 يونيو 2018.
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