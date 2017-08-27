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التعليم تُعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

التعليم تُعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

06:55 م الأحد 27 أغسطس 2017

التعليم تُعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017-2018؛ وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31/5/2018، بمعدل 34 أسبوعًا تقريبًا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الفصل الدراسي الأول سيبدأ في 23 سبتمبر على أن ينتهي في 18 يناير 2018، أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ في 3 فبراير 2018، على أن ينتهي 31 مايو 2018.

وبالنسبة للامتحانات، تعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 30 ديسمبر المقبل، والفصل الدراسي الثاني تبدأ 5 مايو 2018، فيما تعقد امتحانات الدبلومات الفنية السبت 19 مايو 2018، وامتحانات الثانوية العامة السبت 2 يونيو 2018.

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