العثور على رفات يعتقد أنها لجنود لبنانيين اختطفهم "داعش

بيروت - (د ب أ):

كشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عصر، الأحد، عن انتشال رفات تعود لستة أشخاص يعتقد أنها لعسكريين لبنانيين اختطفهم داعش.

وقال اللواء ابراهيم: "للأسف، كنت أتمنى أن ينتهي هذا الملف مثل ما سبقه من ملفات. وأعلن أن الأعمال جارية لانتشال رفات يعتقد أنها للعسكريين المخطوفين، وانه تم حتى الآن انتشال رفات 6 أشخاص معها أحذية عسكرية .. ولم يُجزم بأن هذه الرفات هي للعسكريين "وإن كنا شبه متيقنين"، داعيا إلى انتظار نتائج فحوصات الحمص النووي "دي إن إيه".

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت صباح اليوم الأحد عن وقف لإطلاق النار في معركتها مع مسلحي "داعش" الإرهابيين في جرود لبنان الشرقية في إطار عملية "فجر الجرود" وذلك إفساحاً للمجال للتفاوض حول بمصير العسكريين المختطفين لدى "داعش".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني صباح اليوم الأحد: "تعلن قيادة الجيش عن وقف لإطلاق النار إعتبارا من تاريخه الساعة 0700، وذلك إفساحاً للمجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين".

من جهة أخرى أعلن "الإعلام الحربي" التابع لـ "حزب الله" عن وقف إطلاق نار في المعركة التي كان "حزب الله" والجيش السوري يخوضانها ضد "داعش" في منطقة القلمون الغربي، اعتباراً من الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الأحد في سورية في إطار عملية "وإن عدتم عدنا" بهدف تحرير جرود القلمون الغربي من تنظيم داعش.

يذكر أن تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة "كانا قد خطفا في أغسطس عام 2014 خمسة وعشرين عسكريا، وأفرج عن العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة "وعددهم 16 مطلع كانون ديسمبر عام 2015 فيما لا يزال تنظيم" داعش" يحتفظ بتسعة عسكريين لم يعرف مصيرهم حتى الساعة.

وكان الجيش اللبناني قد أطلق صباح السبت قبل الماضي عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان من تنظيم "داعش"، وبالتزامن أطلق "حزب الله" عملية "وإن عدتم عدنا" لتحرير مرتفعات القلمون الغربي في سورية من تنظيم "داعش".

وتمكنت وحدات الجيش خلال العملية من تحرير 100 كيلومتر مربع من أصل 120 كيلومتر مربع كان "داعش" يسيطر عليها، وسقط للجيش خلالها 6 قتلى و 14 جريحا.