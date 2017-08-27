الجيش السوري يحبط هجومًا لـ"داعش" على نقاط عسكرية

دمشق - (أ ش أ):

أعلنت وحدات من الجيش السوري عن تدمير تجمعات وطائرة بدون طيار محملة بقنابل لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية الجفرة بالريف الشرقي بدير الزور، مشيرا إلى أن وحدة من الجيش السوري أحبطت هجوما لمجموعات التنظيم على نقاط عسكرية في محور حي الرشدية وأوقعت قتلى ومصابين بين أفرادها فيما لاذ الباقون بالفرار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الأحد، عن مصادر سورية إشارتها إلي أن سلاح الجو بالجيش السوري وجه ضربات مكثفة على أوكار ومقرات وتحصينات لتنظيم (داعش) بحي الرشدية ومحيط لواء التأمين ومدينتي الميادين وموحسن وقرى الشميطية والتبني والمسرب والخريطة، ما أدى لتدمير بعضها ومقتل العديد من إرهابيي التنظيم.

وأوضحت المصادر أن الطيران السوري والروسي استطاع تدمير مقر قيادة ومستودعات ذخيرة وعتادا للتنظيم، فضلا عن القضاء علي عدد من إرهابييه في البغيلية والحويقة والجفرا وحويجة صكر في دير الزور وريفها.. فيما أكد شهود عيان بمنطقة ريف دير الزور الشرقي أنه تم القضاء على ما يسمى (أمير المكتب الدعوي) بالبوكمال ويدعي سالم رباح الظفيري الملقب بـ(أبو رباح الحجازي) و(أبو تيماء) و(أبو سعد أحمد) و(خلدون الأسعد)، وصادروا أسلحتهم بعد إحراق سيارة كانوا يستقلونها قرب دوار المصرية في مدينة البوكمال.

ونوهت المصادر بأن حالات الفرار بين صفوف (داعش) مستمرة، حيث فرت مجموعة جديدة من بينهم أحد متزعمي التنظيم في مدينة موحسن (أبو العزيز الحلبي) مع عائلته، و(بدر خلف المحمد الجاسم)، كما فرت مجموعات إرهابية من (داعش) من قرية البوعمر من بينهم القياديان سخمير دحام وعبدالحميد الديري.