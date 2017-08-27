خلافه مع باسم سمرة وزواجه بعد الأربعين.. محطات في حياة أحمد عاطف

التحرير

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احتفل المخرج أحمد عاطف، أمس السبت، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى على فتاة من خارج الوسط تدعى نهى فهمي، وعنه يستعرض "التحرير" محطات في حياته..

1- تخرج من المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1993 وحصل على كورسات سينمائية من فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

2- يعمل مخرجًا وكاتب سيناريو ومنتجًا سينمائيًا وناقدًا سينمائيًا.

3 - مارس النقد في عمر الـ18 عامًا.



4- عمل ناقدًا سينمائيًا لجريدة الأهرام إبدو الفرنسية لمدة 10 سنوات ونائب رئيس جمعية نقاد السينما المصريين عام 2000، وله مقالات ومطبوعات عربية ودولية.

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5 - شارك في لجان تحكيم النقاد في مهرجانات منها قرطاج بتونس وكليرمون فيران بفرنسا.

6- مخرج مسلسل "ستات قادرة" عام 2016 بطولة عبير صبري نجلاء بدر وريهام سعيد.





7- تعرض للهجوم بسبب مسلسل "ستات قادرة" حيث وصف الفنان مجدي صبحي المسلسل بـ"وصمة عار" في الدرما، وقال المخرج أحمد عاطف ردًّا على هذا في تصريحات صحفية: "يؤسفني ما سمعت من أقوال واتهامات مرسلة ووصف غير لائق من ممثل تجاه عمل فني لزملاء له".

8- كان السبب وراء سحب فيلم اسرائيلي من مهرجان "لقاء الصورة" الذى كان عضو لجنه تحكيم فيه، حيث اعتذر عن المشاركة فى المهرجان احتجاجا على الطبيع الثقافى مع اسرائيل، إلا أن لجنة المهرجان قامت بسحب الفيلم.

9 - اتهم باسم سمرة المخرج أحمد عاطف بالتطرف فى فكره وأنه لا يحكم بالعدل على فيلمه"بعد الموقعة"، ويحقد على مخرج الفيلم يسرى نصر الله، وذلك لوصول الأخير للعالمية واختيار فيلمه فى أحد أهم المهرجان مثل كان، حيث قد صرح عاطف من قبل بأن هذا الفيلم يشارك فى إنتاجه منتج صهيونى وهو ما آثار ضجة كبيرة حول الفيلم أثناء مشاركته بمهرجان كان كأول فيلم لمصر بعد غياب 15 عامًا.

