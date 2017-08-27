التعليم تُعد كوادر لنشر ثقافة استخدام بنك المعرفة

كتبت- ياسمين محمد:

نظمت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، برنامج تدريبي لإعداد كوادر لنشر ثقافة استخدام بنك المعرفة في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بنشر ثقافة بنك المعرفة.

وأكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، أن التدريب مستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويستهدف إعداد 30 مدربًا في هذا المجال، تم اختيارهم من عدة مديريات تعليمية.

وأضاف حشيش، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تعميم البرنامج ليشمل كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.