أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم تُعد كوادر لنشر ثقافة استخدام بنك المعرفة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم تُعد كوادر لنشر ثقافة استخدام بنك المعرفة

06:44 م الأحد 27 أغسطس 2017

التعليم تُعد كوادر لنشر ثقافة استخدام بنك المعرفة

مركز إعداد القيادات التربوية

كتبت- ياسمين محمد: 

نظمت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، برنامج تدريبي لإعداد كوادر لنشر ثقافة استخدام بنك المعرفة في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بنشر ثقافة بنك المعرفة.

وأكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، أن التدريب مستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويستهدف إعداد 30 مدربًا في هذا المجال، تم اختيارهم من عدة مديريات تعليمية.

وأضاف حشيش، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تعميم البرنامج ليشمل كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطاع المعاهد الأزهرية ينهي الاستعداد لبدء العام الدراسي 23 سبتمبر

    أخبار

  • مُتحدث التعليم يوضح أسباب تأخير بدء الدراسة بالمدارس حتى 23 سبتمبر

    أخبار

  • وكيل "تعليم النواب": الوزارة عاجزة عن التحكم في المدارس الخاصة

    أخبار

  • التعليم: تسهيلات للمفصولين من الالتحاق بالتعليم المهني

    أخبار

إعلان

b8ff3cd3cf.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر